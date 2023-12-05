كانت معه في تصوير عنتر بن شداد .. رحيل ناهد فريد شوقي الإبنة الأقرب لقلب وحش الشاشة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الفنانة آية سماحة وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، نجلة الفنان الراحل فريد شوقي.

وكتبت آية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمى الثانية ناهد فريد شوقى.. إنا الله وإنا الية راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

يذكر أن ناهد فريد شوقي مواليد 25/12/1950 منتجة مصرية، نجلة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وشقيقة الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، ووالدة الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

كانت معه في تصوير عنتر بن شداد

ارتبطت المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بعلاقة مقربة جدًا بوالدها الملك وحش الشاشة فريد شوقي، حيث تعلمت منه الكثير الذي أفادها في حياتها العملية والإنسانية.

وفي لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس منذ ثلاث أعوام تحدثت عن هذه العلاقة المقربة جدا وقالت:"وأنا في سن 10 سنوات كنت ملاصقة لأبي في كل شيء حتي في مباريات الكرة والسباحة، وعندما ذهب ليصور فيلم عنتر ابن شداد في الصحراء، كنت معه رغم أن العائلة في المعمورة بالمصيف".

كان يقدس الورق والسيناريو

وتابعت الراحلة "بابا تيجيله فكرة يستطيع أن يشعر بنجاحها أم لا، وكان يقول لي لو شعرتي بالفكرة واستطعت تلخيصها في سطر إذا فهو مشروع فني، وكان يقدس الورق والسيناريو مهم له، لا يتكلم في تفاصيل فيه غير فكرة العمل، وكنت معه في المكتب دائمًا، وكان يزوره عمالقة مثل السيد بدير، ونجيب محفوظ، وصلاح أبو سيف وغيرهم، وكنت ممسكة بجلباب أبي طوال اليوم في الـ 24 ساعة، كل سيناريو بيجيله بيديني السيناريو ويحسسني أنه بيأخد رأيي.. هذا العملاق يأخذ برأيي".

وتذكرت حضورها أحد مشاهد والدها في فيلم "كلمة شرف" بعد أن أرسل للمدرسة وطلبها وقالت:"وأنا في الاعدادي بعتلي عذر وأنا في المدرسة مع السائق؛ لأن لديه مشهد مهم في فيلم "كلمة شرف" عايز يعمله وأنا حاضرة، حضرته وأنا أقف بجانب المخرج حسام الدين مصطفي بالمريلة، وأعطاني إحساسًا بالأهمية".