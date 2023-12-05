غزة.. "كتائب القسام" تستهدف عدداً من الآليات الإسرائيلية شرق خان يونس

قالت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة "حماس"، الثلاثاء، إن مقاتليها استهدفوا عددا من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وذكرت في بيان مقتضب: "مجاهدو القسام يستهدفون 5 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس".



وفي بيان سابق قالت الكتائب: "مجاهدو القسام يستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف الياسين 105 شرق مدينة خان يونس".



وأفادت في بيان آخر بأن "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق خان يونس بقذيفة الياسين 105".



كما قالت في بيان سابق صباح اليوم: "كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية ردًا على المجازر بحق المدنيين".



وتحدثت مصادر فلسطينية عن قصف إسرائيلي عنيف لمدينة خان يونس، أسفر عن عشرات القتلى والجرحى مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".



ومنذ أيام، يطلب الجيش الإسرائيلي من سكان عدد من أحياء خان يونس إلى إخلاء منازلهم تمهيدا لقصفها، لكن معظم القتلى والجرحى في المدينة كما في عموم مناطق القطاع من النساء والأطفال.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة علي قطاع غزة، خلفت حتى عصر الاثنين، 15 ألفا و899 قتيلا فلسطينيا، وأكثر من 42 ألف جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

الأناضول

