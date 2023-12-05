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إصابة رئيس الفلبين ماركوس بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - قال مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكنه لا يزال في صحة جيدة بما يكفي لعقد اجتماعات عبر الإنترنت.
وأفاد مكتب الاتصالات الرئاسي على صفحته على فيسبوك، بأن ماركوس سيعزل نفسه لمدة خمسة أيام. ولم يوضح بيان المكتب متى ثبتت إصابته بالمرض.

وجاء في البيان "الرئيس قادر على أداء واجباته وسيواصل عقد اجتماعاته المقررة عن بعد".

وأصيب ماركوس بفيروس سابقاً في عام 2020، وتلقى جرعة معززة ثانية من لقاح مضاد للفيروس في حملة تطعيم أجرتها وزارة الصحة العام الماضي.
وتظهر بيانات وزارة الصحة أن الفلبين سجلت 1340 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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