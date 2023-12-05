ولي العهد السعودى يصل الدوحة للمشاركة في القمة الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - وصل إلى قطر الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى للمشاركة فى القمة الخليجية التى تبدأ أعمالها اليوم بالدوحة.



أصدر الديوان الملكي السعودى بيانا أعلن فيه مشاركة السعودية فى القمة بوفد رسمى برئاسة ولى العهد.



قال البيان: بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستجابة للدعوة الموجهة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الرياض اليوم الثلاثاء لترؤس وفد المملكة في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستعقد في دولة قطر.

وأشار البيان إلى قيام ولى العهد بزيارة رسمية لدولة قطر يلتقي خلالها مع سمو أمير دولة قطر لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية بالإضافة إلى انعقاد مجلس التنسيق السعودي - القطري.