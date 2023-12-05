عشرات القتلى والمصابين وإغلاق طريقين.. ماذا فعلت الشبورة في المنيا؟- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا صباح اليوم الثلاثاء، حادثين مروعين سقط ضحيتهما عشرات القتلى والمصابين، بعد أن ضربت الشبورة الكثيفة مختلف الطرق خاصة الزراعية حتى وقت الظهيرة.

وأصدرت إدارة الأزمات بالمحافظة بيانا منذ قليل، بإغلاق الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي، حتى تحسن الرؤية، وذلك بعد وقوع حادثين مروعين، تسببا في وفاة 7 أشخاص وإصابة 44 آخرين.

البداية كانت عند الثامنة والنصف صباحاً، عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بوقوع حادث انقلاب أتوبيس نقل عام على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من الشيخ فضل، وبانتقال الإسعاف تبين وفاة 7 أشخاص مجهولي الهوية بينهم سيدتان و5 ذكور.

كما أصيب 25 شخصًا وهم: عبد الحميد فتحي جوهر 50 سنة عامل، المعادي- القاهرة ، غادة ناصر صبري، 23 سنة، موظفة، طنطا، هاني فكري جرجس، 32 سنة، مهندس مدني يقيم الأقصر، كريم محمد فاروق، 45 سنة، مهندس مدني، يقيم القاهرة، مؤمن أحمد عبد القوي، 18 سنة، طالب، مقيم قنا كسر، هشام محمد عبده، 22 سنة، عاطل، مقيم الأقصر، ولاء علي محمد، 46 سنة، عاطق، مقيم الأقصر، حسن حسين السيد، 46 سنة، محاسب، مقيم الأقصر، عبد الرحمن محمد أبو المجد، 20 سنة، طالب مقيم الاقصر، رؤى علي محمد، 20 سنة طالبة، مقيمة الأقصر، منه نصر عبد النافع، 20 سنة، طالبة مقيمة بالأقصر، ياسمين محمود ابراهيم، 28 سنة، بدون عمل، مقيمة قنا، أسيل مصطفى اسماعيل، 9 سنوات، طالبة مقيمة قنا.

وأصيب كذلك : محمد حامد عبد العزيز، 42 سنة، نجار، مقيم بالمنصورة، إيمان محمد عمران، 24 سنة بدون عمل، قنا، حمدي صلاح فؤاد 30 سنة، طيار مدني، مقيم قنا، رنين خالد أحمد، 25 سنة، بدون عمل، مقيمة أسوان، أحمد محمود محمد، 36 سنة، سائق مقيم القاهرة، نورهان ابراهيم علي 25 سنة،طبيبه بحميات قنا، عمر زكريا حفناوي، 43 سنة، سائق الاتوبيس، مقيم المحلة الكبرى،حسين محمود عبد الحميد، 43 سنة، نجار، مقيم المنصورة، أحمد عبد المجيد متولي، 44 سنة، عميد شرطة، مقيم الاسكندرية، محمود محمد عيسى، 23 سنة، مقيم بالبحيرة، محمد علي أحمد، 25 سنة،بدون عمل، مقيم الأقصر، محمد محمد عبد العزيز، 45 سنة، بدون عمل مقيم المنصورة .

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة بني مزار العام، و19 مصابا لمستشفى الشيخ فضل التكاملي، و6 آخرين لمستشفى سمالوط النموذجي.

إصابة عمال زراعيين وطلاب

وشهدت المحافظة حادثًا آخر تسبب في وقوع 19 مصابا، إثر تصادم سيارتين ربع نقل بالقرب من قرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، بسبب الشبورة الكثيفة، التي أدت لحجب الرؤية أمام السائقين.

وضمت قائمة المصابين كل من: محمد إسماعيل عيسى، 31 سنة، محمود مصطفى محمد، 15 سنة، أحمد خالد حافظ 15 سنة، عبد الله صلاح عبد المحسن، 22 سنة، عبد الله محمد بدري، 25 سنة، صلاح مصطفى صلاح، 19 سنة، محمد معوض اسماعيل، 15 سنة، مقيمون بقرية المطاهرة البحرية، محمد زين العابدين علي عبد العزيز علي، 31 سنة مقيم بقرية الحواصلية، أمير عدلي عبده، 33 سنة، طارق بدوي عبد الحميد، 14 سنة، يوسف محمد خلف، 16 سنة، حماده علاء فوزي، 26 سنة.

كما أصيب: حاتم علاء فوزى، 12 سنة، مقيمون بقرية صفط الشرقية، شريف خير صلاح، 30 سنة، أحمد محمد، 27 سنة، مقيمان بقرية ريدة،و محمد أبو اليزيد محمد، 33 سنة، مصطفي علاء فوزي، 18 سنة، أحمد بدوي عبد الحميد 12 سنة، يوسف محمد خلف 22 سنة، عبد العزيز علي صلاح، 28 سنة.

وجرى نقل جميع المصابين لمستشفى المنيا العام، وتبين إصابتهم بجروح وكدمات متفرقة، وحالتهم مستقرة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إغلاق الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي

في السياق أعلنت إدارة الأزمات والكوارث في محافظة المنيا عن إغلاق الطريق الصحراوي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي، بالتنسيق مع إدارة مرور المنيا، نظرًا لانعدام الرؤية على الطرق.

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