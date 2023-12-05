حُفرة وأدوات تنقيب.. ضبط 4 أشخاص يبحثون عن آثار أسفل منزل بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.