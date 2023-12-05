انخفاض أسعار السكر والفول وزيادة اللحوم في الأسواق اليوم (موقع رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الفول، وزيت عباد الشمس، والسكر، والأرز السائب، والجبن الأبيض خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك وفقا لبيانات ينشرها مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

وفي المقابل ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، والدواجن، والجبن الرومي في الأسواق خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية.

ويرصد الخليج 365 متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 30.97 جنيها، بارتفاع 56 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 39.84 جنيه، بانخفاض 1.4 جنيه

كيلو الدقيق المعبأ: 22.63 جنيه، بارتفاع 48 قرشا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.94 جنيه، بانخفاض 1.83 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 41.51 جنيه، بانخفاض 2.69 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.46 جنيه، بارتفاع 14 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 51.38 جنيه، بانخفاض 36 قرشا.

لتر زيت الذرة كريستال: 78.89 جنيه، بارتفاع 1.58 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.34 جنيه، بارتفاع 26 قرشا.

كيلو اللحوم الطازجة: 312.42 جنيه، بارتفاع 1.1 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 91.68 جنيه، بارتفاع 2.05 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 26.95 جنيه، بانخفاض 2.32 جنيه.

كيلو الفول السائب: 40.02 جنيه، بانخفاض 1.56 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 98.26 جنيه، بانخفاض 14.88 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 245.09 جنيه، بارتفاع 1.76 جنيه.

لتر اللبن السائب: 23.85 جنيه، بانخفاض 66 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 66.68 جنيه، بارتفاع 76 قرشا.