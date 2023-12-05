"مستريح ألبان الأطفال" يستولى على 4.3 مليون جنيه من ضحاياه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تلقت بلاغا من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (4.350.000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.