عبر التليجرام.. ضبط شخص لاتهامه بالاتجار في العملات الرقمية المشفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص؛ لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في مجال تعدين العملات الرقمية المشفرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (صاحب مكتب للاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وكذا قناة بذات الاسم على تطبيق "التليجرام" يقوم بالإعلان عن تسهيلات عرض وتداول وبيع العملات الافتراضية المشفرة واستخدامها في ممارسة نشاطه عن طريق تداول العملات الرقمية المشفرة بالبيع والشراء على منصات تداول العملات الرقمية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، وبحوزته (هاتف محمول - وحدة حاسب آلي – 2 بطاقة دفع إلكتروني – مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية) من متحصلات نشاطه الإجرامي.

بمواجهة المتهم المذكور أقر بقيامه بممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار في العملات الرقمية المشفرة على النحو المشار إليه وأن المضبوطات جميعها من متحصلات نشاطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تداول العملات الرقمية المشفرة "الافتراضية".