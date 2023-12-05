شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى أعضاءها بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بأعضاء هيكلها بمحافظة الشرقية، في زيارة لمقر الحملة المركزي، لمناقشة كافة التفاصيل، ووضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانتخابات الرئاسة المصرية بالداخل.

تجدر الإشارة إلى أن حزب الشعب الجمهوري، قام بتنفيذ العديد من الأنشطة والحملات المكثفة من خلال أماناته على مستوى محافظات الجمهورية، دعمًا للمرشح الرئاسي حازم عمر- رئيس الحزب، في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

ويأتى هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.