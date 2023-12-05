شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لحزب المؤتمر بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الأربعاء، بمهبط الطائرات الخاص بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية نائب رئيس الحزب الدكتور السعيد غنيم.

ويشارك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيس جامعة كفر الشيخ، رؤساء الأحزاب السياسية، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ وقيادات حزب المؤتمر.

يأتي ذلك في إطار سلسلة المؤتمرات التى عقدها حزب المؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، والتى بدأها بمؤتمر جماهيري حاشد بمحافظة شمال سيناء.