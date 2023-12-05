شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء.. أخر مؤتمر للمرشح الرئاسى عبد السند يمامة قبل الصمت الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المرشح الرئاسى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أخر مؤتمر انتخابى فى سباق الانتخابات الرئاسية غدا الأربعاء، وذلك بمسقط رأسه بقرية منيل شيحة مركز أبو النمرس بالجيزة، وبذلك يكون هذا المؤتمر الانتخابى الختامى للحملة قبل بدء موعد الصمت الانتخابى الذى يبدأ يوم الجمعة القادمة بتاريخ 8 ديسمبر اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع، حيث يتوقف المرشح عن الدعاية الانتخابية بالنسبة للمصريين فى الداخل.

وكان عقد الدكتور عبد السند يمامة عدد من المؤتمرات الجماهيرية، بعدد من المحافظات من أجل الحصول على أكبر قاعدة من الناخبين لخوض منافسة شرسة فى سباق الانتخابات الرئاسية، التى ستنطلق يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 3 أيام، أى تسير على مدار أيام 10 و11 و12 من الشهر الجاري.