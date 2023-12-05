"معاريف": توقيع اتفاقية لتشغيل جسر برّي بين ميناءي دبي وحيفا لتجاوز تهديد الحوثيين بإغلاق الممرات الملاحية

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنّه "تم توقيع اتفاقية في ظل الحرب يتم بموجبها تشغيل جسر برّي بين ميناء دبي وميناء حيفا من أجل تجاوز تهديد الحوثيين بإغلاق الممرات الملاحية".
وفي ظل عمليات حركة "أنصار الله" اليمنية ضد إسرائيل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أنّ "إسرائيل توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر"، موضحة أنّ "القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل بإطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب".
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