بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الاثنين المقبل

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، اللجان المشتركة، الى جلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه ١١ كانون الأول ۲۰۲۳ و ذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:
۱- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٦١٧ الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء و التعمير لتنفيذ تمشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والإستجابة إلى كوفيد ۱۹. / ۰۰۰،۰۰۰، ۳۰۰ / دولار
۲- إقتراح القانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية بقيمة (٦٥٠) مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة ۲۰۲۳ لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقا للمادة ٤١ من القانون تاريخ ١٩٥٦/٦/١٥ وتعديلاته
۳- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية .
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