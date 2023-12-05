الأبيض تسلم هبة أدوية من البرازيل: نحضر لتغيير تعرفة الاستشفاء ببداية العام الجديد

تسلّم وزير الصحّة العامّة في حكومة تصريف الأعمال ​فراس الأبيض​، من السّفير ​البرازيل​ي في ​لبنان​ تارسيزيو كوستا، هبةً من أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، مقدّمة من الدّولة البرازيليّة والجمعيّة الطّبيّة اللّبنانيّة البرازيليّة؛ وذلك في مستودع ​الأدوية​ المركزي في ​الكرنتينا​.

ولفت الأبيض في هذا الإطار، إلى أنّ "الهبة البرازيليّة ليست الأولى من نوعها، بل سبقتها مبادرات وستليها أخرى في المستقبل القريب"، مشيرًا إلى أنّها "تأتي في توقيت مهمّ، في ظلّ الأزمة الماليّة الرّاهنة لمساعدة المرضى، سيّما الّذين يعانون من التّصلّب اللّويحي أو خضعوا لعمليّات زرع كلى".

وتوجّه بالشّكر إلى البرازيل حكومةً ومجلسًا نيابيًّا وشعبًا، وللجمعيّة الطبيّة اللّبنانيّة البرازيليّة"، منوّهًا بالجالية اللّبنانيّة الكبيرة الموجودة في البرازيل "الّتي لا تألو جهدًا للبحث عن سبل دعم ​القطاع الصحي​ في لبنان". وأثنى بشكل خاص على "الجهود الّتي بذلتها في هذا السّياق، سفيرة لبنان في البرازيل كارلا جزار".

وأكّد الأبيض أنّ "الوزارة مستمرّة في بذل كلّ جهودها لتأمين احتياجات اللّبنانيّين من الأدوية"، كاشفًا عن التّحضير لتغيير "تعرفات الاستشفاء في بداية العام الجديد، ما سيجعله أقلّ كلفة على المرضى".

بدوره، اعتبر كوستا أنّ هبة الأدوية "تعكس التزام البرازيل بالصّداقة المتينة والقديمة مع لبنان"، مؤكّدًا "العمل على تقديم المزيد من الهبات في المستقبل القريب".