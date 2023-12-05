شمعون: نرفض أن يكون لبنان "حماس لاند" وتأسيس "طلائع طوفان الأقصى" زريعة لاحتلال إسرائيلي جديد

أكّد رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النّائب ​كميل شمعون​، "أنّنا نرفض أن يكون ​لبنان​ "​حماس​ لاند"، كما نرفض أن يتحوّل إلى ساحة صراع يتمّ تدميره من أجل بعض العملاء في الدّاخل، الّذين لديهم أجندات خارجيّة، وذلك تحت أعين بعض الّذين يدّعون الغيرة على سيّادة لبنان ويتطاولون على رأس ​المؤسسة العسكرية​".

وشدّد في بيان، على أنّ "تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" يشكّل خطرًا وزريعةً لاحتلال إسرائيلي جديد ل​جنوب لبنان​، وتدمير ما تبقّى من مؤسّسات وبنية تحتيّة، ومأسي إضافيّة للشعب اللبناني".