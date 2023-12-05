سليمان زار الراعي: الدروس وصلت ولكن الأهم أن نأخذ العِبر

لفت رئيس الجمهوريّة السّابق ​ميشال سليمان​، بعد لقائه البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصّرح البطريركي في ​بكركي​، إلى "أنّني وجدت أنّ الصّمت وعدم التّصريح هما أبلغ رسالة أوجّهها بعد لقائي البطريرك".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الرّاعي قد قال كلّ شيء ويكرّر، والحلول يعرفها الجميع والدّروس وصلت، بدءًا من عدم التزام ​الدستور​ مرورًا بـ"طوفان الأقصى"، وصولًا إلى التوّرّط في صراعات المحاور وإلى "تفريخ" فصائل مسلّحة جديدة... الدّروس وصلت ولكن الأهمّ أن نأخذ العِبَر".