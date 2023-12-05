الأسمر: لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة ثانية خدمة للمصالح الإيرانية

اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سعيد الأسمر، أن "إعلان حركة حماس - فرع لبنان، تأسيس طلائع طوفان الأقصى، تطوّر خطير وإنتهاك صارخ للسيادة اللبنانية".

واتهم الاسمر، في بيان، "حزب الله، بمحاولة توزيع الأدوار وتطبيق أجندات تخدم مشغّله"، لافتاً الى أنه "لم يعد خافياً على أحد التكتيك الذي يعتمده الحزب، فهو المحرّك الأساسي لكلّ ما يحدث في الداخل وعلى الحدود".

ورأى أنه "يوماً بعد يوم يتكشّف تورّط حزب الله وسعيه الدؤوب لتقويض سلطة الدولة والقضاء على سيادتها وهيبتها بشتى الطرق والأساليب، وآخرها دعم التنظيمات الفلسطينية المسلّحة تحت ما يُسمّى تحرير القدس ومحاولة إعادة عقارب الساعة إلى زمن فتح لاند".

وأضاف "لن نسمح بتحويل لبنان إلى غزة ثانية، خدمة للمصالح الإيرانية، ومن يريد تحرير القدس فليذهب إلى فلسطين المحتلّة، لأنّ اللبنانيين، كلّ اللبنانيين دون استثناء وبعكس ما تحاولون الإيحاء به، لا يريدون الحرب".