الجناح العسكري لـ"القومي": إعلان أي عمل عسكري مقاوم لقواتنا في جنوب لبنان يصدُر عنّا حصرًا

لفت الإعلام الميداني في فصائل "نسور الزوبعة"- الجناح العسكري للحزب السوري القومي الاجتماعي، إلى أنّه "توضيحًا لبعض التصريحات المتداولة، يؤكد الاعلام الميداني أنّ الاعلان عن أي عمل عسكري مقاوم لعمل قواتنا الموجودة في المواقع الأمامية في جنوب لبنان، التي هي على جهوزية عملياتية في مواجهة العدو وملتزمة الخطة الموضوعة ضمن قواعد تحددها المواجهات الحاصلة، يصدر عنه حصرًا".

وأشار إلى أن "الاعلام الميداني يؤكد أن أي اعلان يعاكس ذلك شكلًا وتوقيتًا لا يهدف إلّا للتشويش، ولا يرتبط بالعمل الميداني المقاوم الحقيقي على الارض. كما نؤكّد أنّ ساحة المواجهة الفعلية مفتوحة للمقاومين الملتزمين التعليمات والخطط الموضوعة".