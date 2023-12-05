"النشرة": انفجار قنبلة داخل عين الحلوة من مخلفات الاشتباكات الأخيرة والعثور على قنابل أخرى

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، عن انفجار قنبلة في "حي الزيب" داخل عين الحلوة، وقد تبين أنها من مخلفات الاشتباكات الأخيرة التي وقعت في المخيم، ولم يفد عن وقوع اصابات، في وقت تواصل فيه وكالة "الأونروا" المسح الأمني لأربع مدارس تابعة لها في منطقة "بستان القدس" في المخيم، وقد جرى العثور على قنابل غير منفجرة، اضافة إلى قذيفة علقت عند احد النوافذ وسيجري ابطال مفعولها بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

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