الحكومة الإسرائيلية: استهدفنا معقلا لحماس في مخيم جباليا وقصفنا بنى تحتية لحزب الله في لبنان

أفاد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان، بأننا "حاصرنا مخيم جباليا واستهدفنا معقلا لحماس فيه، وقصفنا بنى تحتية لحزب الله في لبنان". وأكد جندلمان، أننا "ملتزمين بتحقيق أهداف الحرب بما في ذلك إطلاق الرهائن وإنهاء حكم حماس"، معتبراً أن "الحرب ستؤدي إلى القضاء على قدرة حماس على شن هجمات وعلى حكمها لغزة". وفي السياق، كشف أن "406 جنود إسرائيليين قتلوا حتى الآن، وهناك جهود دبلوماسية بالتوازي مع الحرب للإفراج عن الرهائن"، مضيفاً أن "الأرض التي تختبئ فيها حماس فريدة من نوعها".

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