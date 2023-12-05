سفير مصر التقى دريان: نحرص على استقرار لبنان والبحث عن الحلول والقرار يأتي من داخل لبنان

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، سفير مصر ةفي لبنان علاء موسى، الذي أوضح بعد اللقاء "أنّني تشرفت بلقاء المفتي دريان في بداية مهامي سفيرًا لمصر في لبنان، وكنت حريصًا على أن يكون لقائي بالمفتي من ضمن لقاءاتي الأولية. واستمعت إلى شرحه وتقييمه لمجمل التطورات في لبنان والعلاقات المصرية – اللبنانية، وتعزيزها".

وردا على سؤال، أوضح أنّ "الدور المصري فيما يخص استقرار لبنان نحن دائمًا نحرص عليه، وأنا لا أخفيكم سرًا أنّه سواء كان المسار الثنائي علاقتنا مع لبنان أو في إطار اللجنة الخماسية نحرص على تسهيل الأمور والبحث عن حلول يرضى بها القادة والساسة في لبنان، ونحن نؤكد في كل مناسبة على أن القرار في النهاية هو قرار لبناني، وبالتالي دور مصر واللجنة الخماسية هو فقط المساعدة والرعاية وتسهيل الأمور، إنما يظل دائمًا القرار يأتي من داخل لبنان وليس من خارجه".

إلى ذلك، التقى دريان النائب وليد البعريني الذي أشار بعد اللقاء إلى أنّ "انتخاب رئيس للجمهورية سيبقى أولى الأولويات الوطنية، وينبغي على الجميع المسارعة الى انتخاب رئيس مهما كانت الظروف السياسية متباينة، لأن البلد لا يتحمل المزيد من الشغور".