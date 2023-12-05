"الغارديان": حماس خططت لسنوات ورسمت خرائط تفصيلية بمساعدة جواسيس لتنفيذ "طوفان الأقصى"

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، بأن "الجيش الإسرائيلي توصل إلى أنّ حركة حماس خططت لسنوات ورسمت خرائط تفصيلية، بمساعدة جواسيس من داخل إسرائيل لتنفيذ هجوم 7 تشرين الأول الماضي".

وأشارت الصحيفة، إلى أن |مقاتلي حماس حملوا إرشادات حول كيفية أسر الإسرائيليين، وترجمات للعبارات الشائعة من العربية إلى العبرية"، موضحة أن "هذه المعلومات حصل عليها الجيش الإسرائيلي بعد فحص كميات هائلة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والوثائق التي تم الاستيلاء عليها في غزة".

وكشف ضابط إسرائيلي كبير، أن "من بين الوثائق التي تم العثور عليها، كانت هناك خريطة شاملة لقاعدة عسكرية إسرائيلية، وتفصيلية بشكل أكبر مما كان مطلوباً من قبل الجيش الإسرائيلي نفسه".

ولفت مصدر استخباراتي إسرائيلي، للصحيفة، إلى أن "الحصول على مثل هذه الخريطة لم يكن من الممكن أن يتم إلا باستخدام معلومات داخلية عبر جواسيس"، موضحاً أن "المعلومات التي استولى عليها الجيش الإسرائيلي توضح أن حماس خططت لاستهداف مواقع عسكرية ونقاط رئيسية في وسط إسرائيل، مما يشير إلى أن الحركة كانت لديها تطلعات لاختراق عميق".