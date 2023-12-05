انت الان تتابع خبر هنري كيسنجر.. ساهم بالحرب العراقية الإيرانية واعتبر غزو بغداد "تحولا ديمقراطيا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقاسم جائزة نوبل للسلام مع الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو لتوصلهما إلى اتفاق لإنهاء حرب فيتنام

وصف بعملاق الدبلوماسية الأميركية

وفقا لوكالة "إنترسبت" أن "يديه ملطخة بدماء ما لا يقل عن 3 ملايين شخص"



توفي يوم الخميس 30 تشرين الثاني 2023

ماذا عن اثر سياساته في العراق؟



اعتبر "رجل السلام" اذ أفضت جهوده إلى توقيع معاهدة بين مصر وإسرائيل بعد حرب 1973

بحسب الكاتب محمد حسنين هيكل في كتابه "الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق"

سعت الاستراتيجية الأمريكية بواسطة كيسنجر إلى ضرب إيران بالعراق، والعراق بإيران

لاستهلاك قوة بلدين لا يمكن الاطمئنان إليهما معا على المدى الطويل

وقد ارسى سياسة "الاحتواء المزدوج" في حرب العراق ايران

فقال: "هذه أول حرب في التاريخ أتمنى أن لا يخرج بعدها منتصر، وإنما يخرج طرفاها وكلاهما مهزوم!"

"ان الهدف الذي نحاول الوصول اليه من جراء هذا النزاع يكمن في القضاء على من نعتبرهما قوتان معاديتان لأمريكا لا نحب لا العراق ولا إيران كلاهما عدو لمصالحنا الاستراتيجية في المنطقة والعالم"

أما فيما يتعلق بغزو العراق 2003

فقال: "أراد بوش تحويل العراق إلى نموذج لإمكانية التطور الديمقراطي داخل العالم العربي"

وقد حذر عام 2010، مما وصفه بإهمال العراق.