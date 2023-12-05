انت الان تتابع خبر لجنة نيابية تُنهي تقرير تقييم الوزارات.. متى يرسل للحكومة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو اللجنة، عامر عبد الجبار، إنَّ "اللجنة أنهت تقييم الوزراء، وتمَّ إعداد التقرير النهائي، وكان عددٌ من الوزراء أكفاء ومسيطرين على وزاراتهم، بينما كان وزراء آخرون يقومون بعمل متواضع ولا يستحقون البقاء أو العمل في وزارات الدولة"، مبيناً أنَّ "التقرير النهائي سيجمل جميع التقييمات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



وأكد أنَّ "هناك تبايناً في تقييم عمل الوزارات من ناحية العمل وتنفيذ البرنامج الحكومي، والتقييم النهائي بالإجمال سيقدم للحكومة"، مضيفا أنَّ "المرحلة المقبلة بعد الانتخابات ستتوجه اللجنة لتقييم المحافظات وستستضيف المحافظين وتناقشهم ضمن البرنامج الحكومي".