إيطاليا تدعو إلى إصلاح ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء

ياسر رشاد - القاهرة - دعا وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء .

وقال بيانتيدوزي في تصريحات إعلامية عقب اجتماع مجموعة برلين التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والتشيك والسويد وإسبانيا وبلجيكا في بروكسل إنه "من المهم التوصل إلى موافقة على نص توافق عليه المؤسسات الثلاث المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي".

وأشار وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الاتفاق سيتطلب اختبارا كبيرا للمرونة من جانب الجميع.

وتسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على قواعد جديدة لإدارة الهجرة على أساس قدر أكبر من التضامن مع دول خط المواجهة مثل إيطاليا وتقاسم المسؤولية عبر الكتلة.