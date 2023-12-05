توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النظيفة بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت الحكومة الموريتانية مع الحكومة الأمريكية، مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النظيفة.

وأكدت وزارة الطاقة الموريتانية - في بيان اليوم الثلاثاء أن المذكرة التي وقعها وزير الطاقة الموريتاني الناني ولد اشروقه ونائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك على هامش مؤتمر المناخ في دبي من شأنها أن تفتح الباب أمام موريتانيا للاحتفاظ بخامات الحديد لإنتاج "الصلب الأخضر"، وهو الصلب الخالي من الكربون.

وأضاف البيان أن مذكرة التفاهم "ستسهم في تسهيل التعاون حول إدخال تقنيات الطاقة النظيفة في موريتانيا، للمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وتحفيز التنمية الاقتصادية".

وتوقعت الوزارة أن يتم التركيز في المرحلة الأولى من تنفيذ المذكرة على تمكين موريتانيا من الاحتفاظ بخام الحديد الذي يتم تصديره في المقام الأول لإنتاج الصلب كثيف الكربون في بلدان أخرى.

وأضافت أنه بدلًا من تصدير خامات الحديد لإنتاج الصلب كثيف الكربون "تشرع موريتانيا محلياً في إنتاجها الخاص من الصلب الأخضر، أو الخالي من الكربون، لتنتقل بذلك إلى أعلى مستوى سلاسل القيمة في العالم" .

وقال الوزير الموريتاني بعد مباحثات مع المسؤول الأمريكي، " إن موريتانيا عازمة على الدفع بصناعة الحديد نحو الصناعات التحويلية عبر الاستفادة من تكنولوجيا المختبر الوطني الأمريكي للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية " وأضاف البيان أن تحليل المختبر الأمريكي سيركز على إمكانية تحويل خام الحديد الموريتاني إلى فولاذ، باستخدام تقنية التحليل الكهربائي للأكسيد المنصهر الجديدة التي تم تطويرها بدعم من وزارة الطاقة الأمريكية.

وأوضح أنه بفضل الكهرباء المولدة من خلال استغلال موارد الرياح والطاقة الشمسية لموريتانيا، فمن المحتمل أن يتم القضاء على جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن تحويل خام الحديد في موريتانيا إلى فولاذ".

وأكد نائب وزير الطاقة الأمريكي دافيد تورك، بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أن النشر السريع لتكنولوجيات الطاقة النظيفة على المستوى الدولي أمر ضروري لمعالجة أزمة المناخ وأن موريتانيا تتمتع بإمكانيات هائلة لإنتاج الكهرباء منخفض التكلفة ومنعدم الانبعاثات بفضل مواردها الكبيرة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية ذات المستوى العالمي.