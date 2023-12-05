شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "العربية لحقوق الإنسان": تصويت المصريين بالخارج شهد إقبال جيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن غرفة العمليات المركزية لفريق المتابعة الدولي للانتخابات الرئاسية 2024 تعمل بدوام كامل منذ 30 نوفمبر الماضي، وقامت بالتنسيق مع عدد من أعضاء فريق المنظمة بمتابعة مجريات التصويت بالخارج في دولهم ضمن العينات المختارة للمتابعة.

وأضاف شلبي منسق فريق المتابعين الدوليين بالمنظمة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التصويت بالخارج سار على ما يرام، وشهد مستوى جيد من الإقبال، وكان مصحوبا بقدر لافت من البهجة، مشيرا إلى أن المنظمة تتطلع إلى أن يتم مستقبلا تبني وتطبيق منظومة التصويت الإلكتروني للمقيمين بالخارج والمسافرين أثناء فترة التصويت على نحو سيسمح بتسجيل معدلات مشاركة أعلى بكثير من المشاركة الحالية.

وتابع: "وعلى صعيد الاستعداد بمتابعة التصويت في الداخل، فقد بدأ وصول أعضاء الفريق الدولي للمنظمة للقاهرة منذ مساء الأحد 3 ديسمبر، ويتوقع أن يكتمل وصول الفريق مساء الجمعة المقبل 8 ديسمبر، وخلال الأيام العشرة الأخيرة، جري عقد ثلاثة اجتماعات افتراضية (عن بعد) بين أعضاء الفريق لمناقشة خطط الانتشار والتوزيع والعينات الجغرافية المختارة”.

وأوضح شلبى، أن فريق المنظمة يضم 40 من كبار قادة المنظمات الحقوقية الأقدم في المنطقة، الذين ينتمون لـ15 جنسية عربية وأوروبية، وأنهم موزعون على خمسة فرق إقليمية ستقوم بمراقبة مجريات التصويت في 15 محافظة مصرية خلال أيام التصويت الثلاثة، بما يشمل 34 مركزا إداريا ضمن عينة مختارة جغرافيا.

وتوقع علاء شلبى، أن تجسد هذه الجولة من الانتخابات خطوة على طريق تطور الممارسة الديمقراطية، خاصة وأن هذه الجولة تأتي بعد الحوار الوطني الذي وفر هامشا أكثر اتساعا للحريات السياسية والمنافسة والتعددية، كما تأتي في لحظة تتعمق فيها لحمة المجتمع المصري في مواجهة مخططات العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.