شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل المرشح الرئاسى فريد زهران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل صباح اليوم الثلاثاء، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وعدد من الآباء المطارنة، أعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، المرشح الرئاسى فريد زهران، ووفد زيارة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، بقيادة المهندس باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي، والدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ومستشار المرشح الرئاسي، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

وخلال الزيارة أثنى المرشح الرئاسي فريد زهران على مجهودات الكنيسة الكاثوليكية بمصر، وتأثيرها الإيجابي في المجتمع المصري، تلاها العديد من الكلمات من الوفد، الخاص بالحملة.

وفي كلمته، قدم البطريرك تعريفًا شاملًا للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ودورها الفعال في المجتمع، وفخره بأبنائها في كل مكان، كما شجع بطريرك الأقباط الكاثوليك، أبناء الكنيسة على المشاركة في الانتخابات، وعدم التكاسل، مؤكدًا أهمية التعبير عن الرأي، وانتهت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية.