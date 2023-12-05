شكرا لقرائتكم خبر عن "نزاهة": استمارة أونلاين لتدوين المتابعين الدوليين ملاحظاتهم فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف نزاهة الدولى لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، إنه عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المنظمات التى لها حق متابعة الانتخابات الرئاسية، تم التواصل مع عدد من المنظمات الدولية لتشكيل ائتلاف حتى استقر الأمر على التعاون مع 5 منظمات دولية بالإضافة إلى منظمتين مصريتين، وتم تشكيل الائتلاف.

وأضاف أيمن عقيل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن الائتلاف يضم 54 متابعا دوليا تم تسجيلهم لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، يمثلون 34 دولة ما بين أوروبا وأفريقيا والمنطقة العربية، مشيرا الى أنه تم تأسيس الائتلاف من منطلق إيمان المنظمات بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية للانتخابات الرئاسية، وتقييم العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الدولية المُتعارف عليها للانتخابات الحُرة والنزيهة.

وأكد أيمن عقيل على التزام الائتلاف بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدنى فى متابعة العمليات الانتخابية التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا الى أن الائتلاف يستند بشكل رئيسي إلى المعايير الدولية المُتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الإيجابى.

وأعلن أيمن عقيل عن اطلاق غرفة العمليات المركزية لائتلاف نزاهة استمارة أونلاين عبر تطبيق جوجل، تسمح للمتابعين الدوليين بتدوين ملاحظاتهم ومشاهداتهم أولًا بأول، لتسهيل التواصل مع غرفة العمليات.