قصف إسرائيلي استهدف أطراف طيرحرفا والناقورة وكفرحمام- الهبارية

استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف بلدة طيرحرفا، كما استهدف أطراف كفرحمام- الهبارية، وفق ما أفاد مراسل النشرة في الجنوب. وهذا وطال القصف الإسرائيلي أطراف الناقورة.

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