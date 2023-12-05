ميقاتي التقى بري: إذا تم إقرار بدل الإنتاجية لموظفي القطاع العام سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان وبرامج عمل الوكالة حول اللاجئين الفلسطينيين.

في سياق منفصل، اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه بري، الى انني "أحببت أن أضع بري بنتائج الإتصالات التي قمت بها في الخارج وخاصة بما يتعلق بلبنان والحرب الدائرة في المنطقة". ولفت الى ان "أما في المواضيع الداخلية أحب أن ألفت النظر، أنه بعد ظهر اليوم هناك إجتماع في السراي الحكومي للجنة إنتظام العمل في القطاع العام والنظر في الزيادات المطلوبة بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام، هذا الموضوع مهم كثيراً، وأنا وعدت بأن أمرره بأسرع وقت ممكن، مؤكدا انه "إذا ما تم إقراره اليوم في اللجنة، سأدعو الى جلسة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن وأرجو أن لا يربط هذا الموضوع بزيارتي لبري، لأن هذا الموضوع كان قبل هذه الزيارة، وأنا قد وعدت القطاع العام بهذه الزيادة إبتداءاَ من الاول الجاري".