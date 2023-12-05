"المنار": 4 قذائف إسرائيلية استهدفت تلة "العويضة" شمال العديسة بالقرب من موقع للجيش اللبناني

أفادت قناة "المنار"، بأنّ "دبابة متمركزة في مستعمرة "مسكاف عام" أطلقت 4 قذائف مباشرة استهدفت تلة "العويضة" شمال بلدة العديسة بالقرب من موقع للجيش اللبناني".

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