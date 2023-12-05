"القسام": قصفنا موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى "رجوم"

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، عن قصف موقع كيسوفيم بمنظومة الصواريخ قصيرة المدى "رجوم".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين إسرائيليين بينهما نائب قائد سرية في معارك غزة، ليرتفع العدد المعلن عنه إلى خمسة منذ الصباح.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، قوله إنّ "القتال في المرحلة الثانية من الحرب سيكون صعبًا".