أدرعي تعليقًا على رفض باسيل تأسيس "طلائع طوفان الأقصى" في لبنان: موقف "رجولي"

أشار المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، إلى أنّه "استوقفتني تغريدة لرئيس "التّيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، يعارض دعوة "​حماس​" الفلسطينيّين في ​لبنان​ إلى الانتساب إلى ما يُسمّى "طلائع طوفان الأقصى"... صراحة موقف "رجولي" قلّ مثيله في لبنان، في ظلّ دولة "​إيران​ لاند"، مضيفًا: "اتأخّرت كتير يا جبران".

وذكّر، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "حماس لاند" ما هي إلا امتداد وانبثاق لما سمّيته "مقاومة وطنيّة". وتوجّه إلى باسيل، متسائلًا: "معقول يا جبران، أتكذب الكذبة وتصدّقها؟ أيّ مقاومة وأيّ وطنيّة؟ ولمعلوماتك نَصّ ​اتفاق الطائف​ في مادّته الثّانية، على بسط سيادة الدّولة على كامل الأراضي اللّبنانيّة وعلى حلّ جميع الميليشيات اللّبنانيّة وغير اللّبنانيّة، وتسليم أسلحتها إلى ​الدولة اللبنانية​".

ولفت أدرعي إلى "أنّني أتحدّاك أن تطالب بذلك، أو"في لاند بسمنة ولاند بزيت؟"، معتبرًا أنّ "​حزب الله​ وحماس وجهان لعملة واحدة، والدّليل ما يحصل في الجنوب الآن".

وكان قد أعلن باسيل أمس، "أنّنا نرفض بالمطلق إعلان حركة "حماس" في لبنان تأسيس "طلائع طوفان الأقصى"، ودعوتها الشّباب الفلسطيني إلى الالتحاق بها، كما نعتبر أنّ أيّ عمل مسلّح انطلاقًا من الأراضي اللّبنانيّة، هو اعتداء على السّيادة الوطنيّة". وشدّد على أنّ "لبنان صاحب حقّ يقوى "بمقاومته الوطنيّة" لإسرائيل دفاعًا عن نفسه، ويضعف بإقامة "حماس لاند" في الجنوب من جديد، للهجوم على اسرائيل من أراضيه".