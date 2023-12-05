إبراهيم زار المنطقة التربوية وجال على المدارس الرسمية في زحلة: لا قطاع أهم من القطاع التربوي

زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم المنطقة التربوية في زحلة، حيث كان في استقباله رئيس المنطقة يوسف بريدي وعرض معه اوضاع المدارس الرسمية في زحلة والبقاع والتحديات التي تواجه القطاع التربوي في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بلبنان.

وجال في مكاتب المنطقة التربوية برفقة بريدي، حيث اطّلع فيها عن كثب على سير العمل واستمع الى الموظفين.

إلى ذلك، زار إبراهيم في المحطة الثانية مدرسة البردوني الرسمية، وكان في الاستقبال مديرة المدرسة سعاد ضاهر والجسم الإداري والتعليمي.

وفي كلمة له، أشار ابراهيم إلى أنّ "العملية التربوية هي عملية اخذ وعطاء، وإذا اعطي لي أن اكون في صف بالتأكيد اتعلم من الطلاب أكثر بكثير مما يمكن ان يتعلموه مني. المعرفة ليست مجموعة معلومات، اليوم الهاتف الذكي الموجود بين يدينا لديه كل المعلومات".

وشدد على أنّ "لبنان ليس بلداً اعتياديًا. لا يمكننا ان نختار بلدًا آخر ونهاجر إليه ونقول إنّه أفضل من لبنان، هذا تحليل خاطئ وحسابات خاطئة لأن لبنان على صغره، على كل مشاكله الذي يتخبط فيها والكثير منها ناتج عن ارادات خارجية وبعضها عن فساد داخلي، مهما كانت الأسباب لبنان يبقى لبنان، الناس يرحلون، الفاسدين يرحلون والأوادم يرحلون، لكن الفاسدين يتركون فساداً يحكى عنه وعنهم بينما الأوادم يبنون مدارس ويبنون طلاباً، يبنون المعرفة والحكمة".

هذا، وجال إبراهيم على متوسطة قاع الريم الرسمية وكان في الاستقبال مديرة المتوسطة نسرين كفوري والهيئة الإدارية والتعليمية.

وفي المحطة الأخيرة من الجولة كانت في مدرسة زحلة الأولى المختلطة الرسمية واستقبلتهم مديرة المدرسة جانيت شعنين والجسم الإداري والتعليمي.

وأوضح إبراهيم أنّ "العملية التربوية ليست عملية سهلة لأنها مسؤولية، اما تنتج ناجحين وعظماء للمجتمع، وإما تنتج فاشلين. ليس هناك قطاع اهم في اي وطن من القطاع التربوي، لأن هذا القطاع هو المصنع الذي يصنع الرجال والنساء الذين سيتحملون مسؤولية حاضر البلد ومستقبله. ونحن في لبنان بحاجة الى "مدارس الحي" كمدرستكم التي تحتضن جيرانها الذين يأتون مشياً على الأقدام سعياً للعلم والمعرفة".