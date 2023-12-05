الابيض تسلم من تشيكيا هبة معدات ومستلزمات لمستشفيات حكومية: دعم القطاع الإستشفائي العام ثابت ومستمر

أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض، خلال الإعلان عن تسلم وزارة الصحة العامة هبة معدات ومستلزمات طبية مقدمة من جمهورية تشيكيا لأربع مستشفيات حكومية في لبنان وللمستشفى العسكري، أن "دعم الوزارة للمستشفيات الحكومية ثابت ومستمر"، مؤكدًا أنه "يطمح لأن يكون لدينا نظام استشفائي في لبنان يلعب فيه القطاع الحكومي دورًا أكبر من السابق".

ولفت إلى أن "الدعم التشيكي للقطاع الصحي في لبنان يعود إلى أكثر من خمس سنوات خلت حيث بدأ بمشاريع دعم وتقديم أسرّة لقسم الولادة في مستشفى بيروت الحكومي وتوسّع بعد ذلك ببرامج لجراحة العين. وقد تزامن ذلك مع مشاريع دعم للمستشفى العسكري وبعدها لمستشفيات حكومية في بعلبك وأورانج ناسو وسير الضنية". ونوّه بأن "ما يميز الدعم التشيكي المقدم للبنان هو التركيز على تنمية المستشفيات الحكومية بهدف زيادة خدماتها وبكونه يتجدد سنويًا من دون أن يقتصر على مدة محددة فقط".

وتوقف أمام الإهتمام الخاص الذي توليه الوزارة للمستشفيات الحكومية لتعزيز دورها بما يحقق توجه الوزارة وسط الظروف الصعبة الحالية لتأمين الخدمات للطبقات الأكثر هشاشة في لبنان. وقال: "حققت المستشفيات الحكومية في السنوات الثلاث الماضية نقلة نوعية فهي أثبتت منذ تفشي وباء كورونا أنها على قدر المسؤولية وسباقة في تقديم الخدمات وجاهزة لتحمل العبء الأكبر باللحم الحي ما يجعلها مستحقة للدعم المقدم لها".

وجدد تأكيد أن "دعم الوزارة للمستشفيات الحكومية ثابت ومستمر "،مشيرًا إلى" مشروع جار بحثه مع البنك الدولي لزيادة الدعم لهذه المستشفيات في ضوء حاجاتها،" وأعلن أنه "يطمح لأن يكون لدينا نظام استشفائي في لبنان يلعب فيه القطاع الحكومي دورًا أكبر من السابق".

بدوره، لفت السفير التشيكي جيري دوليزيل إلى أنه "سعى منذ وصوله إلى لبنان إلى توجيه المشاريع المنفذة في لبنان إلى القطاع الصحي العام كونه جزءًا أساسيًا من النظام العام للبلد، لذلك تقدم تشيكيا الدعم لعدد من الستشفيات الحكومية وللمستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني"، مؤكدا أن" المشاريع تستهدف الطبقات الأكثر هشاشة آملا أن تشهد المزيد من التطور في المستقبل".