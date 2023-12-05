تابع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض مشاركته في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث شارك في جلسة حوارية حول كفاءة الطاقة في الابنية من تنظيم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE" بحضور ومشاركة ممثل عن الوكالة الفرنسية للتنمية.
وشدد فياض، في كلمته، على "اهمية رفع الدعم عن أسعار الطاقة الاحفورية لتحفيز التحول نحو مزيد من كفاءة الطاقة".
والتقى فياض لقاءه مع ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية في سبيل تأمين هبات مالية لتمويل مشاريع كفاءة الطاقة في الابنية الحكومية في لبنان، ووزيرة الطاقة البلجيكية لإستعراض المشاريع الثنائية بين البلدين والعمل سوياً لتقديم مشاريع طاقوية لتمويلها من جانب الاتحاد الاوروبي.
كما شارك في اللقاء الثنائي الذي جمع ممثلي وزارة البيئة والأمن الطاقوي الإيطالية وممثلي المركز اللبناني لحفظ الطاقة.
وكان فياض قد شارك يوم أمس في لقاء حول الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والصحة بحضور ومشاركة وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار، حيث ركز في كلمته على اهمية تأمين قطاع طاقة سليم إذ ان اي تقصير في تأمين الطاقة يؤثر سلباً على قطاع المياه مما يؤدي حكماً الى اضرار صحية كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر فياض في فعاليات مؤتمر تغير المناخ المنعقد في دبي: لرفع الدعم عن أسعار الطاقة الاحفورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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