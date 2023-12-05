وزير خارجية قطر: مستمرون في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الأسرى

اشار رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمة له في افتتاح القمة الخليجية في الدوحة، الى ان "القمة الخليجية أكدت على استمرار جهود الوساطة وصولا لوقف إطلاق النار"، مؤكدا اننا " مستمرين في بذل الجهد لعودة العمل بالهدنة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى".
ولفت الى ان "التنسيق ما زال مستمرا مع شركائنا بشأن الهدنة"، موضحا ان "هدفنا الأساسي هو وقف الحرب في قطاع غزة". ورأى ان "من المهم استدامة وقف الحرب والوصول إلى حل سياسي".
كما شدد على انه "من غير المقبول استخدام المساعدات لمحاولة تركيع الشعب الفلسطيني في غزة".
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