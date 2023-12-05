غير مهتم

غير مهتم

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

انت الان تتابع خبر وست هام: مكافأة مالية لمن يضبط سارقي زوما والان مع التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.