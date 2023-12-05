انت الان تتابع خبر مجلس وكلاء الأمن الوطني يوصي بتشكيل المجلس الأعلى للآثار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمجلس ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، عقد اليوم، الجلسة الحادية والعشرين لعام ٢٠٢٣، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس، وناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس، وفق البيان، "موضوع (أمن المناطق الأثرية والتراثية في العراق) والتحديات والمعوقات التي تواجه حماية الآثار والمناطق الأثرية، وأوصى بتشكيل المجلس الأعلى للآثار، على أن يرفع المقترح الى رئاسة مجلس الوزراء، للمصادقة عليه".

وناقش المجلس أيضا، "مشروع (مذكرة التفاهم بين وزارة الاتصالات في جمهورية العراق ووزارة الاتصالات في روسيا، للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)".

