شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى بركان "ميرابي" بإندونيسيا إلى 13 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد القتلى في ثوران بركان "ميرابي" في إندونيسيا إلى 13 شخصًا، بعد العثور على جثتين إضافيين.

وأفاد رئيس وكالة البحث والإنقاذ في بالانغ عبدالمالك، أن العدد الأجمالي للأشخاص الذين لقوا حتفهم حتى الأن بلغ 13 قتيلاً، مضيفاً أن عشرة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52 شخصاً.

وأكد عبدالمالك، أن الرماد البركاني بلغ أسفل التلة مما يشكل تحدياً لفريق الإنقاذ، وأن استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية يعيق مهمة الإنقاذ.