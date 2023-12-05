أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية: ما تفعله إسرائيل في غزة محاولة إجرامية لتطهير عرقي ضد شعب بالكامل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور “مصطفى البرغوثي”، أن ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، محاولة إجرامية لتطهير عرقي ضد شعب بالكامل.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القوات الإسرائيلية تقوم بارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأوضح أن إسرائيل قامت بمخالفة كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية التي وضعتها الأسرة الدولية، في حربها على قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المدنيين.