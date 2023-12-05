مصرع 14 شخصا وإصابة 35 في حادث انحراف حافلة بتايلاند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

لقي 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وأُصيب 35 آخرون، بسبب انحراف حافلة سياحية عن الطريق واصطدامها في مقاطعة براتشواب خيري خان جنوبي تايلاند، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالات.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الثلاثاء، بأن الحافلة كانت تتجه من العاصمة بانكوك إلى منطقة ناثاوي بمقاطعة سونجخلا،مشيرة إلى أن الجزء الأمامي من الحافلة انقسم إلى جزأين بفعل قوة الاصطدام.

وقال أرنون تانجتو، محقق الشرطة في منطقة هواي يانج في براتشواب خيري خان، إن سبب الحادث لم يتم تأكيده، لكن الشرطة تشتبه في أن السائق، الذي أُصيب بجروح بالغة لكنه نجا، ربما لم يحصل على قسطٍ كافٍ من النوم.

وتشهد تايلاند أحد أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم، حيث يقتل نحو 20 ألف شخص كل عام، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.