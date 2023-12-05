إيديكس 2023.. ننشر تفاصيل الجناح الإماراتي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال علي حمادي، من شركة "أبوظبي لبناء السفن"، إن الجناح الإماراتي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، يضم عددًا من الشركات والعارضين والأسلحة الحديثة، موضحًا المشاركة بـ195 منتجًا.

وأضاف حمادي، في تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، أنهم في البداية شركة أبوظبي لبناء السفن، هي شركة وطنية إماراتية، تزامن مجموعات "إيدج" للصناعات العسكرية، والشركة تأسست عام 1996م، وتقوم بتصنيع الزوارق الصغيرة للسفن الحربية الكبيرة، من 8 إلى 80 مترًا.

وأوضح العضو بشركة أبوظبي لبناء السفن، أن السفينة الأولى بالعرض، سفينة M - المستكشف 170 غير المأهولة، تتميز بطول 17 مترًا "يو إس بي"، وعمق الغاطس 0.85م تقريبًا، وتنتمي إلى الزوارق المسيرة، وتكون دون ركاب، والغرض منها عمليات كشف الألغام، وتعمل وقت العمليات في "موتور كهرباء"؛ لأن صوتها منخفض، ولا تمثل أي إزعاج لغيرها، إذ يمتلك هذا الطراز القدرة على العمل لمدة أربع ساعات بوضع الدفع الكهربائي الصامت أو بسرعة تصل إلى 40 عقدة بنظام محرك الديزل.

وأشار حمادي إلى أن السفينة الثانية بالعرض، تتميز بطول 12 مترًا، زورق عملية، وعمق الغاطس 0.52 متر تقريبًا، والإزاحة مع الحمولة 5.5 طن تقريبًا، ويستخدمه خفر السواحل في الدوريات والحماية، والتدخل السريع، إذ توفر الزوارق الساحلية السريعة (FIP) قدرات تكتيكية ضرورية للعمليات البحرية والأمنية وعمليات خفر السواحل؛ وهي زوارق دوريات استثنائية تمتاز بقدرات عالية للقوات البحرية، وسرعته 65 عقدة بحرية، ومصمم ومصنوع بالإمارات.

ولفت العضو بشركة أبوظبي لبناء السفن، إلى أن زورق الاشتباك الساحلي 160، يتميز بطول 16 مترًا، ومصنع ومصمم في الإمارات، وبه أنظمة تسليح بسيطة؛ مثل" المين جن، واللوجير بالخلف، وتو سايد جن"، وهذا الزورق به خاصية الاعتدال الذاتي، وهي تعني أنه في حالة انقلابه يستطيع في ثوانٍ أن يعدل من وضعيته إلى ما كان عليه؛ وذلك لأمور السلامة.

وتابع حمادي بأن سفينة 510OPV، من أحدث الصناعات لديهم، وتتميز بطول 51 مترًا، وبها أنظمة تسليح مختلفة، وهذا ما يميز شركة أبوظبي لبناء السفن، كونها تستطيع تغيير أو تعديل أنظمة التسليح أو التصميم على حسب متطلبات العميل، مثل ما حدث في هذا النوع من السفينة.

وأضاف حمادي: وتحتوي على زوارق صغيرة يمكن إرسالها لمهمات؛ للإنقاذ، بالإضافة إلى أنظمة رادار، ومصنوعة من الإستيل، إذا تُعد سفينة دوريات متينة وعالية المرونة وتشكل خياراً مثاليًا لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ وعمليات الدوريات البحرية ومهام الهجوم السريع، وصممت للعمل بفعالية في الظروف والأجواء القاسية، وتضم سطحًا واسعًا يمكن استخدامه لنقل الزوارق أو المعدات أو نشر مختلف الأنظمة القتالية.