وزيرة البيئة تبحث سبل تشجيع استثمارات تحويل المخلفات إلى طاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة؛ لمناقشة سبل تشجيع الاستثمارات في مجال تحويل المخلفات إلى طاقة من خلال تعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة من تحويل المخلفات لطاقة الواردة بالقرار رقم 41 لسنة 2019 الصادر من مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس صلاح الدين رياض، مساعد رئيس شركة "Echem "، والمهندس شريف زهير، ممثل وزارة الكهرباء، والدكتور محمد عبادي، ممثل شركة إيجاس، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع استعرض المؤشرات الأولية الخاصة بتعديل بعض الإجراءات الخاصة بتعريفة التغذية الكهربية الناتجة من تحويل المخلفات إلى طاقة، كما تناول مسئوليات الجهات المشاركة في تحديد التعريفة المقترحة، وذلك طبقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية على أن يتم عمل دراسة لتحديد تلك الإجراءات اللازمة والانتهاء منها في غضون 10 أيام تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.

جدير بالذكر أن المادة 25 من القانون 202 لسنة 2020 تنص على أن وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هي الجهات المنوط بها الدراسات لتحديد تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.