صراخ في الصباحية: العريس مات.. ماذا جرى بعد حفل الزفاف بقنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

حالة من الحزن سيطرت على أهالي قرية حجازة التابعة لمركز قوص، بعد وفاة عريس بعد حفل زفافه بساعات جراء أزمة قلبية مفاجئة.

وحصل موقع الخليج 365 على أول صورة للعريس المتوفي ببدلة حفل زفافه التي سرعان ما حل محلها الكفن، لتتحول سعادة أسرته بزفافه إلى صدمة وفجيعة لوفاته المفاجئة.

وقال محمد عبدالله أحد أقارب الفقيد: "العريس كان في حالة من الفرحة الغامرة خلال حفل زفافه إلا أن العين الحاسدة أصابته ففي ظهر صباحيته شعر بإعياء وبضيق في التنفس رغم عدم معاناته من أي أمراض مزمنة، وباستدعاء الطبيب لفظ أنفاسه الأخيرة بأزمة قلبية حادة، ليتحول الفرح لمأتم وحزن شديد لجميع أهالي القرية".

وأضاف محمد: "الفقيد كانت تربطه علاقة طيبة بجميع أهالي القرية الأمر الذي جعل موكب تشييع جنازته موكبا مهيبا، حيث شاركت فيه أعداد غفيرة، وهم في حالة صدمة فبعد كان عريسًا في ثياب الزفاف شيع في كفنه إلى مثواه الأخير".

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء لنعي الشاب الفقيد من أصدقائه وأهل قريته، خاصة أنه كان يتمتع بحسن السمعة ومحبوب من الجميع.

كانت قرية حجازة التابعة لمركز قوص بجنوب قنا، اتشحت بالسواد حزنا على وفاة العريس يوسف شعبان رنان بعد ساعات قليلة من حفل زفافه جراء أزمة قلبية مفاجئة.

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