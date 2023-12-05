بينهم سيدتين.. ضبط 16 متهمًا بحوزتهم 18 كجم مخدرات وأسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية، المنوفية، الدقهلية، دمياط، الأقصر، جنوب سيناء) جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 16 متهمًا- بينهم سيدتين-، بحوزتهم (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - 5 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيدرو – رشاش- 3 بنادق خرطوش- فرد محلي- عدد من الطلقات - مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.