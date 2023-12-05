اتحاد شباب المصريين بالخارج يطلق مبادرة للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة " قمنا بواجبنا لمصر ..كمل بصوتك ..وقوم بواجبك" لحث المواطنين داخل البلاد على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد ، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجاليات المصرية قدمت درسا كبيرا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما وضع المواطنين بالداخل أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ علي ذلك العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجارى.

وأكد "حسين" أن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف شاب لم ينتهي دورهم في العملية الانتخابية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بانتهاء انتخابات المصريين في الخارج، ولكنهم مستمرون في أداء دورهم الوطني لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك من خلال تلك المبادرة التي تهدف إلى التحرك بين أبناء الجاليات ،في مختلف دول العالم وحثهم علي التواصل مع ذويهم بالداخل من أجل مشاركتهم في الانتخابات.

ولفت "حسين" إلي أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق مع الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي ، برئاسة المستشار محمود فوزي ، في عقد عدد من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية في الخارج ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس ، ومطالبتهم باستكمال دورهم الوطني وتوعية ذويهم بالداخل علي أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسى.

من جانبه، قال النائب سيد سمير ، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن جميع أعضاء الاتحاد حريصين علي استكمال دورهم الوطني والعمل علي التحرك بقوة بين المواطنين بالداخل ، لحثهم علي المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة ، وذلك من أجل أن تصل رسالة للعالم كله ، أن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية . وفي سياق متصل قال علاء ثروت ، عضو اتحاد المصريين بالخارج إن المصريين سيضربون المثل في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، وسيعطون انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية وحرصهم علي المشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

فيما أكد امجد المناوي وشريف النسيري منسقا الاتحاد بالمملكة العربية السعودية ،انه سيتم بدءاً من اليوم التواصل مع روابط الجالية المصرية في السعودية ، للعمل علي توعية ذويهم بضرورة المشاركة الإيجابية ، لاستكمال الدور الوطني الذي بدأه المصريين بالخارج بالتصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة. بينما أكد أحمد ابو عجيله ومحمد حافظ منسقا شباب المصريين بالخارج بدولة الإمارات ، إن التحديات الحالية التي تواجه البلاد، كانت دافعة للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية بهدف اختيار قائد البلاد في الفترة المقبلة يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بالامارات متواصلين في دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسى ، من خلال حث ذويهم داخل البلاد علي المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة. من جانبه دعا أحمد بدوي منسق الاتحاد في دولة سويسرا ، المصريين بالداخل لاستكمال ذلك العرس الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، مشيرا إلي ثقته في احتشاد المواطنين أمام اللجان، لدعم وطنهم والحفاظ عليه من أى مخاطر تهدد أمنه واستقراره.

أما محمد شحاتة منسق الاتحاد في دولة قطر ،فأكد أن أبناء الجالية المصرية بقطر ، حريصين علي رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي ، والذي قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس ٱخر، مؤكداً أن أبناء الجالية فتحوا قنوات اتصال مع ذويهم لحثهم علي استكمال دور المصريين بالخارج والمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة.