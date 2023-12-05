شكرا لقرائتكم خبر عن "شركاء من أجل الشفافية": رصدنا مبادرات إيجابية فى انتخابات المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ميرنا شلش، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، العضو في ائتلاف نزاهة، لمتابعة الإنتخابات الرئاسية المصرية، أنهم لاحظوا تفاوتا في معدلات المشاركة في تصويت المصريين في الخارج، لافتة الى وجود شئ إيجابي وهو مبادرات لنقل الناخبين بالمجان في عدد من الدول بغرض التشجيع على المشاركة، خاصة بسبب عائق بُعد المسافة، موضحة أن هذه المبادرات رصدت في إيطاليا وعدد من الدول العربية أيضا.

وأشارت ميرنا شلش في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن بعض الدول العربية شهدت إقبالًا كثيفًا خاصة يوم الجُمعة الذي كان عُطلة رسمية، متابعة: "رصدنا أيضا تجمعات للناخبين أمام مقار الاقتراع في عدد من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية، يحملون أعلام مصر وصور لأحد المرشحين، وقد أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الأمر اقتصر على بعض المظاهر الاحتفالية للمواطنين المصريين، والتي لم تنطو على إخلال بسير العملية الانتخابية أو تعرقلها".

يذكر أن ائتلاف نزاهة الدولى تشكل لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 من خلال تعاون يجمع 5 منظمات أجنبية ومنظمتين محليتين، هم: "منظمة إيكو -اليونان، منظمة إليزكا- غانا، هيومان أكت- رومانيا، المنتدى الوطنى للمنظمات غير الحكومية فى أوغندا، منتدى جالس الدولي- أوغندا، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان- مصر، شركاء من أجل الشفافية- مصر". ويضم الائتلاف 54 متابعًا أجنبيًا من 34 دولة حول العالم.